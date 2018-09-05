Экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева «взорвала» Instagram видеороликом полупорнографического характера

«Жалко так одну дурочку. Вышла замуж за парня из нашего шоу-бизнеса, а он мне смски написывает. Причём сколько с ней встречается, столько и написывает. Эх, с одной стороны женская солидарность шепчет - «расскажи ей, покажи». С другой - не хочу лезть не в своё дело. Она же сама такого выбрала, значит заслужила. Или сосет плохо, тут уж не разобрать. Кстати, у меня назрели вопросы на этот счёт. 1. Малознакомой ( читай - незнакомой! ) женщине вы рассказали бы о ситуации? 2. А если бы узнали, что подруге муж изменяет? Рассказали бы? 3. А если её муж вам пишет?! Ваши действия?», - поинтересовалась бывшая участница «Дома-2» у своих подписчиков.

«Как жаль, что вы не элегантная утонченная женщина, а низкопробная хабалка из тусовки. Очень жаль!!!», «Фу, какая же ты мерзкая!!! Признайся уже, что тебе нравится, когда тебе выписывают другие мужчики! Чужие или нет, не так важно! Сам факт! Ты просто посмотри на то, как ты себя ведешь и сразу поймешь, почему тебе выписывают то!», «Как же мне хочется, чтобы твой сын побыстрее вырос и зашел посмотрел, что его престарелая мамаша в инсту выкладывала! Бедный ребенок! Такая мать досталась…ужассс!!!», - продолжают активно писать недоброжелатели Алены в Сети.

Несмотря на то, что Алена Водонаева довольно давно не является участницей прославленной телестройки «Дом-2», за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные телезрители.Каждый день знаменитость радует своих преданных поклонников, публикуя в личном микроблоге серию свежих фотографий, видеороликов и сториз, многие из которых просто-таки «взрывают» Интернет.Ни для кого не является секретом, что Алена Водонаева никогда не могла прихвастнуть кристально чистой репутацией. Вызывающие наряды экс-звезды «Дома-2» довольно часто становятся поводом для довольно шумных дискуссий и даже ярких скандалов. Впрочем, недавнишний поступок телеведущей шокировал абсолютно всех.На днях Алена опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram откровенный видеоролик, на котором она засветила все, чем наградила её матушка-природа. Под видео полупорнографического характера Водонаева призналась своим преданным поклонникам, что хочет вывести на чистую воду супруга не очень близкой подруги.Несмотря на то, что свежий видеоролик звезды скандального телепроекта «Дом-2» очень понравился пользователям Сети, ведь за считанные часы его посмотрело чуть больше 560 тысяч раз, мало кто оценил запись Алены Водонаевой по достоинству.Один за другим фолловеры принялись давать советы знаменитости, как себя вести в подобных случаях, другие же решили осудить такой видеоролик Алены. Оказалось, что некоторые пользователи Сети всерьёз опасаются за то, что эту запись может увидеть 8-летний сын Водонаевой Богдан.Стоит напомнить, что не так давно наш портам рассказывал о том, что бывшая участница прославленной телестройки «Дом-2» Алена Водонаева обнародовала в личном инста-блоге фотографию, на которой она запечатлена в ванной комнате с кислотными розовыми волосами. Как оказалось, так знаменитость готовилась к довольно ответственному в своей жизни событию – культовому американскому фестивалю под названием «Burning Man».Также Водонаева пыталась отучить пользователей социальных сетей от вредного питания и различных фастфудов с хотдогом во рту. Поедая маленькую жаренную сосиску, Алена неожиданно для своих верных подписчиков решила вспомнить бывшего возлюбленного.