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Максакова обвинила экс-супруга Владимира Тюрина в убийстве Дениса Вороненкова

Мария Максакова подозревает, что ее бывший муж Владимир Тюрин причастен к смерти Дениса Вороненкова. Вдова указала, что долгое время он был заинтересован в развале её новой семьи.

Максакова обвинила экс-супруга Владимира Тюрина в убийстве Дениса Вороненкова


Мария Максакова на передаче "Vласть vs Vлащенко" рассказала, какие сейчас у нее отношения с экс-мужем Владимиром Тюриным. По словам оперной певицы, он является причиной множественных неприятностей, которые свалились на нее в течение последних нескольких лет. Бывший супруг, желая забрать у знаменитости сына, пытался очернить её имя. Когда она с младшей дочерью и Денисом Вороненковым пребывала в Киеве, Илья учился в Суворовском училище. Отец не хотел отпускать сына в другую страну. Он при помощи телевидения распространял слухи о матери мальчика. Вдова поведала, что смерть её возлюбленного экс-супругу была на руку.

Максакова обвинила экс-супруга Владимира Тюрина в убийстве Дениса Вороненкова


Также Мария Максакова отвергла все обвинения в адрес Дениса Вороненкова, будто бы он намеревался совратить её 10-летнюю дочку. Звезда заявила, что эти слухи распространил сам Владимир Тюрин.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:31
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