Максакова обвинила экс-супруга Владимира Тюрина в убийстве Дениса Вороненкова

Мария Максакова на передаче "Vласть vs Vлащенко" рассказала, какие сейчас у нее отношения с экс-мужем Владимиром Тюриным. По словам оперной певицы, он является причиной множественных неприятностей, которые свалились на нее в течение последних нескольких лет. Бывший супруг, желая забрать у знаменитости сына, пытался очернить её имя. Когда она с младшей дочерью и Денисом Вороненковым пребывала в Киеве, Илья учился в Суворовском училище. Отец не хотел отпускать сына в другую страну. Он при помощи телевидения распространял слухи о матери мальчика. Вдова поведала, что смерть её возлюбленного экс-супругу была на руку.Также Мария Максакова отвергла все обвинения в адрес Дениса Вороненкова, будто бы он намеревался совратить её 10-летнюю дочку. Звезда заявила, что эти слухи распространил сам Владимир Тюрин.