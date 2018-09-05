В Калуге началось производство обновленного Mitsubishi Outlander

Переднюю часть Outlander сделали в соответствии с концепцией дизайна бренда Dynamic Shield. Кроссовер обзавелся новой радиаторной решеткой, видоизмененными задним и передним бампером. От предшественника рестайлинговая модель отличается свежим дизайном светодиодных огней и формой колесных дисков.Что касается интерьера Mitsubishi Outlander, то для пассажиров второго ряда стали доступны воздуховоды, также появилась подсветка кнопок, отвечающих за подъем стекла, изменился профиль сидений, полноприводные вариации получили электронный стояночный тормоз.Во всех модификациях машины присутствует USB-разъем на передней панели. Также появилась улучшенная шумоизоляция и перенастроенная подвеска.Под капотом могут быть расположены следующие вариации движков: 2 литра и 146 лошадиных сил, 2,4 литра и 164 лошадиных сил. Стоимость и комплектации производитель официально объявит 12 сентября.