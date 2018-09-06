Учёные: Через два года человек сможет обрести вечную молодость

Эксперты из научного университета Южного Уэльса сделали открытие, которое имеет непосредственное отношение к бессмертию, удивив тем самым мировую общественность. Учёные смогли разработать способ, который помогает клеткам омолаживаться. В результате у каждого человека появится возможность значительно увеличить продолжительность жизни.По словам специалистов, созданный препарат, поможет людям выглядеть на 24 года моложе своего возраста. Благодаря новой разработке внутренние органы человека смогут регенерироваться, а также у больных страдающих параличом появится возможность начать двигаться. Ранее в научном мире была установлена взаимосвязь между продлением молодости и диетами.