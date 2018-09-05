Эксперты назвали самые ожидаемые в РФ новинки сентября
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили список автомобилей, которые, вероятно, появятся на российском рынке в сентябре. Данный список включает в себя самые ожидаемые на российском рынке автомобили мирового автопрома.
Первым в списке числится Lada, модель Granta. Автомобиль получил определенные изменения во внешнем виде. Лифтбэк и седан были слегка модифицированы дизайнерами, кроме того ожидается пополнение в серии Granta, а именно – универсал и хетчбэк. Вторым в списке числится Mercedes-Benz A-Class, который будет доступен с тремя вариантами двигателей, а третьим стал BMW 2-Series Active Tourer, который подвергся некоторым переработкам. Четвертым предполагаемым фаворитом стал Jeep Wrangler, который ощутимо преобразился в техническом плане.
Данные автомобили ожидаются на российском рынке в ближайшие пару недель. Скорее всего каждая из этих машин станет востребованной.
Первым в списке числится Lada, модель Granta. Автомобиль получил определенные изменения во внешнем виде. Лифтбэк и седан были слегка модифицированы дизайнерами, кроме того ожидается пополнение в серии Granta, а именно – универсал и хетчбэк. Вторым в списке числится Mercedes-Benz A-Class, который будет доступен с тремя вариантами двигателей, а третьим стал BMW 2-Series Active Tourer, который подвергся некоторым переработкам. Четвертым предполагаемым фаворитом стал Jeep Wrangler, который ощутимо преобразился в техническом плане.
Данные автомобили ожидаются на российском рынке в ближайшие пару недель. Скорее всего каждая из этих машин станет востребованной.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:18