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Большой серийный внедорожник Kia Telluride заметили без камуфляжа

Компания Kia к дебюту готовит самый большой серийный внедорожник Kia Telluride. Флагманскую версию накануне заметили в Южной Корее без камуфляжа.

Большой серийный внедорожник Kia Telluride заметили без камуфляжа


Из фото видно, что дизайн серийного кроссовера будет отличаться от концепта, который представили в 2016 году в рамках мотор-шоу в Детройте. Авто наделят вертикальной головной оптикой в духе Cadillac Escalade, незначительно доработанными задними фонарями, увеличенной радиаторной решёткой, другими бамперами. Кросс оснащается стандартными дверями, а также полноценными боковыми зеркалами. Новинку построили на модернизированной платформе версии Kia Sorento Prime. Длина прототипа составляет 5 001 мм, высота - 1 801 мм, ширина - 2 009 мм, колёсная база - 3 073 мм. Внедорожная версия в существующем модельном ряду Kia займет место устаревшего Mohave.

Согласно предварительной информации, под капотом Kia Telluride установят 3,3-литровый твин-турбо мотор V6 на 370 л. с. от версии Kia Stinger GT. Трансмиссией выступит 8-диапазонный автомат. В авто используется полный привод. По всей видимости, новинка оснащается гибридной силовой установкой. Серийный Kia Telluride должны премировать в ноябре этого года в рамках международного автосалона в Лос-Анджелесе.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:31
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