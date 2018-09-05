Хейтеры: Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отчаянно пытаются угнаться за популярностью Ольги Бузовой

«Тарасов и Костенко не знают уже как привлечь к своей семейке внимание, то и дело хайпят на Бузовой..противно уже наблюдать за этим всем!», - написал один из фолловеров в Сети.

А дело всё в том, что на сегодняшний день карьера у 31-летнего Дмитрия Тарасова стремительно идет на спад. Так как намеков на то, что совсем скоро спортсмена ожидает неожиданный взлет либо же его планирует купить известнейшая футбольная команда «Реал Мадрид» пока нет и вряд ли в ближайшее время появятся, вполне понятным является тот факт, что злопыхатели заговорили о зависти бывшего супруга Ольги Бузовой.Ни для кого не является секретом, что по контракту с «Локомотивом» в год Дмитрий Тарасов получал довольно высокую заработную плату, размер которой составлял полтора миллиона евро. На данный момент спортивные аналитики практически в один голос говорят о том, что зарплату футболисту обязательно совсем скоро снизят, так как за весь сезон 2016-2017 года Дмитрий лишь три раза выходил на поле.Стоит отметить, что для профессиональной карьеры бывшего супруга известнейшей поющей телеведущей Ольги Бузовой – это самый низкий результат. А это значит, что если в ближайшее время Дмитрий Тарасов не улучшит свои результаты, то совсем скоро его заработок упадет, что вполне логично.Журналисты из Британии решили проанализировать Дмитрия Тарасова. По их мнению, на данный момент карьера футболиста идет стремительно ко дну, потому как рыночная стоимость за два года снизилась примерно на один миллион евро и сейчас составляет чуть менее двух с половиной миллионов.Всё это множество недоброжелателей звездного семейства Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко решили обсудить, как оказалось, не просто так. Дело в том, что злопыхатели хорошо понимают, что российская модель уж явно не может прихвастнуть высокой заработной платой. Да и модельная карьера, после появления на свет наследницы, у знаменитости отошла на второй план.Многие специалисты уверены, что в ближайшее время Анастасия не вернется на подиум и вполне вероятно, что подобная ситуация не изменится как минимум в ближайшие три года уж точно. Именно поэтому, по словам хейтеров, популярность Ольги Бузовой не дает ее бывшему супругу спокойно жить.Антифанаты семейства Тарасова и Костенко хорошо понимают, что футболист примерно понимает какие высокие доходы его бывшая вторая супруга получает из социальных сетей, поэтому и делает сейчас все возможное и невозможное для того, чтобы поддержать ажиотаж не столько вокруг своей личности, сколько вокруг отношений, которые ему удалось построить после развода с Ольгой Бузовой.Нужно сказать, что доля правды в словах недоброжелателей Дмитрия и Анастасии на самом деле есть. Ведь не смотря на то, что парочка ранее не единожды во всеуслышание заявляла, что не готовы выставлять свою личную жизнь напоказ, сейчас они именно это и делают.Практически каждый день и Дмитрий Тарасов, и Анастасия Костенко всячески освещают недавние роды, чем приводят в замешательство пользователей Сети. Также парочка собрала вокруг себя высокое внимание общественности, показав поклонникам крестины и личико новорожденной дочери Миланы.По словам злопыхателей, можно было сначала предположить, что счастливые родители просто искренне относятся к своим преданным поклонникам, однако если покопаться чуть глубже, то становится очевидным тот момент, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко всё это время пытаются угнаться за популярностью многими любимой поющей телеведущей Ольги Бузовой.