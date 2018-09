Ученые: Во время интенсивных физических тренировок нужно слушать музыку

Доктор Марсело Бильясси, являющийся одним из авторов научного исследования, поведал, что прослушивание музыки во время тренировки позволяет производить стимуляцию на отделы головного мозга, отвечающие за чувство усталости. Это редуцирует усталость и повышает эффективность упражнений. По словам исследователя, музыка является мощнейшим стимулом для мозга, и потому это стоит использовать для достижения хороших результатов.Эффекты от прослушивания музыкальных композиций различных направлений могут быть разными. К примеру, эксперты проводили исследование только с помощью трека Марвина Гэя "I Heard It Through the Grapevine", и с уверенностью заявляют об эффекте этого музыкального жанра.