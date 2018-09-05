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На Ставрополье спасатели извлекли тело мужчины из оросительного канала

Спасатели на Ставрополье извлекли из оросительного канала тело 50-летнего мужчины. Трагедия произошла в Будённовском районе днём 4 сентября, местные жители обнаружили труп, плавающий в водоёме лицом вниз.

На Ставрополье спасатели извлекли тело мужчины из оросительного канала


По словам спасателей, тело мужчины находилось практически рядом с берегом, поэтому для его извлечения плавательные средства применять не пришлось. Сотрудники из службы ПАСС СК работали в специальной защитной одежде, они транспортировали труп на сушу, где их ожидали представители правоохранительных органов.

О пропаже мужчины сообщение в полицию поступило за три дня до того, как его тело было обнаружено в канале. О месте нахождения пропавшего человека ничего не было известно. Односельчане его видели в последний раз, когда он выходил из магазина, расположенного неподалёку от водоёма.

Как сообщают представители прессы спасательной и противопожарной службы Ставропольского края, после заключения судмедэкспертизы будут отработаны возможные варианты развития трагических событий.

 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 15:50
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