На Ставрополье спасатели извлекли тело мужчины из оросительного канала

По словам спасателей, тело мужчины находилось практически рядом с берегом, поэтому для его извлечения плавательные средства применять не пришлось. Сотрудники из службы ПАСС СК работали в специальной защитной одежде, они транспортировали труп на сушу, где их ожидали представители правоохранительных органов.О пропаже мужчины сообщение в полицию поступило за три дня до того, как его тело было обнаружено в канале. О месте нахождения пропавшего человека ничего не было известно. Односельчане его видели в последний раз, когда он выходил из магазина, расположенного неподалёку от водоёма.Как сообщают представители прессы спасательной и противопожарной службы Ставропольского края, после заключения судмедэкспертизы будут отработаны возможные варианты развития трагических событий.