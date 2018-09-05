Mercedes-Benz заявила о старте серийного производства электрокроссовера EQC

Согласно предварительным данным у транспортного средства запас хода составит до 480 км. При этом в авто будет использоваться аккумуляторная батарея на 80 кВт/час. В подкапотном пространстве разместятся два силовых агрегата на 400 лошадиных сил. Новый кросс до «первой сотни» разгоняется за 5,1 секунд. Максимальная скорость транспортного средства составит 180 км/час.Производителем пока не была оглашена рыночная стоимость транспортного средства. Имеется информация, что в разработку уже вложили свыше 10 миллиардов евро. Уже в первом полугодии будущего года начнут серийное производство кроссовера. Концерн Daimler AG к 2022 году поставил задание создать не меньше десяти транспортных средств с электрическим приводом.