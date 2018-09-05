«Волочкова завидует»: супруга Александра Малинина удивила фанатов растяжкой
Эмма Валентиновна, являющаяся супругой отечественного певца Александра Малинина, удивила Instagram-фолловеров физической подготовкой. Фанаты, увидев растяжку 56-летней женщины, заявили, что «Волочкова нервно курит».
Не оставила равнодушной поклонников также фигура Эммы Малининой. Она предстала на фото в облегающем спортивном черном костюме, который подчеркивает ее стройность. Фолловеры назвали супругу исполнителя песен «Мисс Грацией», достойной подражания и восхищения. В комментариях подписчики в шутку написали, что жена Александра Малинина в изяществе превосходит популярную балерину Анастасию Волочкову, хоть по профессии она гинеколог.
Стоит отметить, что в феврале нынешнего года пара отметила 28-летие совместной жизни. В 2000 году у супругов родились двойняшки - Устинья и Фролом.
Не оставила равнодушной поклонников также фигура Эммы Малининой. Она предстала на фото в облегающем спортивном черном костюме, который подчеркивает ее стройность. Фолловеры назвали супругу исполнителя песен «Мисс Грацией», достойной подражания и восхищения. В комментариях подписчики в шутку написали, что жена Александра Малинина в изяществе превосходит популярную балерину Анастасию Волочкову, хоть по профессии она гинеколог.
Стоит отметить, что в феврале нынешнего года пара отметила 28-летие совместной жизни. В 2000 году у супругов родились двойняшки - Устинья и Фролом.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:48