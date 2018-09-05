АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.02 USD 68.27
Курс валют на 05.09.2018

«Волочкова завидует»: супруга Александра Малинина удивила фанатов растяжкой

Эмма Валентиновна, являющаяся супругой отечественного певца Александра Малинина, удивила Instagram-фолловеров физической подготовкой. Фанаты, увидев растяжку 56-летней женщины, заявили, что «Волочкова нервно курит».

«Волочкова завидует»: супруга Александра Малинина удивила фанатов растяжкой


Не оставила равнодушной поклонников также фигура Эммы Малининой. Она предстала на фото в облегающем спортивном черном костюме, который подчеркивает ее стройность. Фолловеры назвали супругу исполнителя песен «Мисс Грацией», достойной подражания и восхищения. В комментариях подписчики в шутку написали, что жена Александра Малинина в изяществе превосходит популярную балерину Анастасию Волочкову, хоть по профессии она гинеколог.

«Волочкова завидует»: супруга Александра Малинина удивила фанатов растяжкой


Стоит отметить, что в феврале нынешнего года пара отметила 28-летие совместной жизни. В 2000 году у супругов родились двойняшки - Устинья и Фролом.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:48
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Студия Bethesda раскрыла особенности новой игры
Эксперты назвали самые ожидаемые в РФ новинки
В Набережных челнах под окнами многоэтажки нашли
Линейку Xiaomi Mi 8 пополнят две свежие новинки
Скотланд-Ярд опубликовал доказательства
«Волочкова завидует»: супруга Александра Малинина
Apple отказываются от сканера отпечатка пальцев в
Врач-диетолог одобрила 10-часовой режим питания
"Ему там лучше": Дмитрий Певцов спустя 6 лет
Mercedes-Benz заявила о старте серийного
В Москве пара занялась сексом на проезжей части
Ученые: На Сатурне шестиугольный шторм достиг
Экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева «взорвала»
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение
Учёные: Астроном снял на видео 38 НЛО вблизи Луны
В Калуге началось производство обновленного
На Ставрополье спасатели извлекли тело мужчины из
Хейтеры: Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов
Владимир Ефимов выступит на двух сессиях
В компании «Яндекс» создали «Яндекс. Облако»
Егору Криду угрожают расправой жители Дагестана
Рассекречены материалы с пророчествами
Аналитики: Бензин в России подорожает до 50
OFD.ru представил новую концепцию бренда и
Обновлённую версию Chery Tiggo 7 запечатлели в
«Сногсшибательная»: Анастасия Квитко показала
Японские исследователи проведут испытания
Алексей Панин приложился лбом к Иосифу Кобзону
В Башкирии женщина убила подругу ударом ножа в шею
"Настоящее представление": Максим Галкин показал
Просмотреть все новости