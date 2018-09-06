Планшет-компьютер Archos Oxygen 101 4G получил беспроводную зарядку

Как сообщают производители, данный планшет обладает рядом характеристик, которые выделяют его на фоне моделей других производителей. К примеру, планшет поддерживает функцию Qi, благодаря которой можно производить беспроводную зарядку устройства. Напомним, что ранее данная технология не применялась в планшетах. Емкость батареи при этом - 5000 миллиампер-час. Далее, стоит упомянуть о технологии, позволяющей устройству работать в сетях четвертого поколения LTE. Впрочем, поддержка WCDMA и GSM сохранится.Предположительно, планшет-компьютер будет распространяться по цене от 150 евро. Впрочем, цена наверняка будет сильно варьироваться в зависимости от регионов, в которых устройства будут реализовываться. Стоит также упомянуть о том, что устройство будет оснащено четырёхъядерным процессором с графическим ускорителем Mali 720.