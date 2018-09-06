Планшет-компьютер Archos Oxygen 101 4G получил беспроводную зарядку
Планшет-компьютер Archos Oxygen 101 4G станет доступен для приобретения во второй половине 2018 года. Новинка работает на операционной системе Android 8.1 Oreo.
Как сообщают производители, данный планшет обладает рядом характеристик, которые выделяют его на фоне моделей других производителей. К примеру, планшет поддерживает функцию Qi, благодаря которой можно производить беспроводную зарядку устройства. Напомним, что ранее данная технология не применялась в планшетах. Емкость батареи при этом - 5000 миллиампер-час. Далее, стоит упомянуть о технологии, позволяющей устройству работать в сетях четвертого поколения LTE. Впрочем, поддержка WCDMA и GSM сохранится.
Предположительно, планшет-компьютер будет распространяться по цене от 150 евро. Впрочем, цена наверняка будет сильно варьироваться в зависимости от регионов, в которых устройства будут реализовываться. Стоит также упомянуть о том, что устройство будет оснащено четырёхъядерным процессором с графическим ускорителем Mali 720.
Как сообщают производители, данный планшет обладает рядом характеристик, которые выделяют его на фоне моделей других производителей. К примеру, планшет поддерживает функцию Qi, благодаря которой можно производить беспроводную зарядку устройства. Напомним, что ранее данная технология не применялась в планшетах. Емкость батареи при этом - 5000 миллиампер-час. Далее, стоит упомянуть о технологии, позволяющей устройству работать в сетях четвертого поколения LTE. Впрочем, поддержка WCDMA и GSM сохранится.
Предположительно, планшет-компьютер будет распространяться по цене от 150 евро. Впрочем, цена наверняка будет сильно варьироваться в зависимости от регионов, в которых устройства будут реализовываться. Стоит также упомянуть о том, что устройство будет оснащено четырёхъядерным процессором с графическим ускорителем Mali 720.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 04:01