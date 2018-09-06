Samsung разрешит отключать в Galaxy Note 9 кнопку персонального помощника Bixby

Подобная функция до этого появилась в смартфонах версий Galaxy S9+, Galaxy S9, Galaxy Note9, Galaxy Note8, Galaxy S8+, Galaxy S8 за счёт обновления приложения bxActions. Согласно обещаниям разработчиков южнокорейского производителя, в скором времени будет выпущено официальное обновление. Оно позволит пользователям Samsung Galaxy Note 9 получить такую же возможность. Обновление выйдет для немецких потребителей в текущем месяце. По словам экспертов, пользователи могли сами отключать кнопку помощника Bixby в первой его версии. Такая возможность исчезла, когда вышла версия 2.0.Samsung Galaxy Note 9 на рынок выпустили в августе этого года. Смартфон оснащается 6,4-дюймовым экраном QHD-разрешения (2960x1440). Объем ОЗУ составляет 6/8 Гб. При этом в устройстве используется ПЗУ на 128/256/ 512 Гб. Модель имеет следующие габариты: 161,9 x 76,4 x 8,8 мм. Вес устройства достигает 201 г. Операционной системой выступает Android 8.1 (Oreo).