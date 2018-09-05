OFD.ru представил новую концепцию бренда и айдентику компании
Пресс-служба одного из ведущих отечественных операторов фискальных данных OFD.RU поделилась информацией о том, что он занимается реализацией программы ребрендинга. На ее реализацию отведен срок до конца 2018 года. Стартовым этапом реализации программы стала смена символики во внутренних коммуникациях и рекламно-маркетинговых материалах. Затем был изменен дизайн официального интернет-сайта компании и ее представительств в соцсетях. Последним этапом ребрендинга выступит обновление интерфейсов личного кабинета клиента и партнера.
В рамках реализации программы ребрендинга оператор фискальных данных OFD.ru осуществил презентацию новой концепции бренда и айдентики компании. На этом этапе были изменены позиционирование компании на рынке, цветовое решение, графическое оформление логотипа и визуального стиля.
По словам прокомментировавшего новость директора OFD.ru Антона Румянцева, анализ рынка позволил понять, что чаще всего операторы фискальных данных делают свой выбор в пользу сине-зеленой цветовой гаммы. Это приводит к тому, что клиент фактически теряет возможность различать этих операторов между собой. Именно по этой причине в OFD.ru решили сделать выбор в пользу красного, белого и черного цветов. Как уточнил господин Румянцев, символы первого — ведущие позиции на рынке, инновации, энергия, чуткое отношение к клиенту, второго — чистота, простота и честность рабочих процессов в OFD.ru, тогда как третий для делового сообщества является традиционным цветом.
В рамках реализации программы ребрендинга оператор фискальных данных OFD.ru осуществил презентацию новой концепции бренда и айдентики компании. На этом этапе были изменены позиционирование компании на рынке, цветовое решение, графическое оформление логотипа и визуального стиля.
По словам прокомментировавшего новость директора OFD.ru Антона Румянцева, анализ рынка позволил понять, что чаще всего операторы фискальных данных делают свой выбор в пользу сине-зеленой цветовой гаммы. Это приводит к тому, что клиент фактически теряет возможность различать этих операторов между собой. Именно по этой причине в OFD.ru решили сделать выбор в пользу красного, белого и черного цветов. Как уточнил господин Румянцев, символы первого — ведущие позиции на рынке, инновации, энергия, чуткое отношение к клиенту, второго — чистота, простота и честность рабочих процессов в OFD.ru, тогда как третий для делового сообщества является традиционным цветом.
Общество
Добавил: Инна Сегодня, 14:25