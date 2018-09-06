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«Как птица феникс»: Лера Кудрявцева сразила фанатов идеальной фигурой после родов

13 августа у звезды отечественного ТВ Леры Кудрявцевой родилась дочь Мария. Ведущая в соцсети обнародовала новое фото, сразила фанатов идеальной фигурой после недавних родов.

«Как птица феникс»: Лера Кудрявцева сразила фанатов идеальной фигурой после родов


Не прошло даже месяца после рождения дочери, как Лера Кудрявцева отправилась в командировку, оставив малышку на попечение матери, супруга и няни. В Instagram теледивы появился снимок, на котором она запечатлена вместе с Андреем Малаховым. Под фото знаменитость сообщила, что она сейчас на открытии фестиваля «Новая волна» в Сочи. Пост звезды сумел собрать более 83 тысяч лайков и свыше 840 комментариев от ее многочисленных фанатов.

«Как птица феникс»: Лера Кудрявцева сразила фанатов идеальной фигурой после родов


Поклонники восхитились феноменально стройной фигурой и роскошным платьем звезды. Некоторые заявили, что ведущая помолодела после родов, и «возродилась как птица феникс».

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:01
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