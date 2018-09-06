«Как птица феникс»: Лера Кудрявцева сразила фанатов идеальной фигурой после родов

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 4 Сен 2018 в 2:04 PDT

Не прошло даже месяца после рождения дочери, как Лера Кудрявцева отправилась в командировку, оставив малышку на попечение матери, супруга и няни. В Instagram теледивы появился снимок, на котором она запечатлена вместе с Андреем Малаховым. Под фото знаменитость сообщила, что она сейчас на открытии фестиваля «Новая волна» в Сочи. Пост звезды сумел собрать более 83 тысяч лайков и свыше 840 комментариев от ее многочисленных фанатов.Поклонники восхитились феноменально стройной фигурой и роскошным платьем звезды. Некоторые заявили, что ведущая помолодела после родов, и «возродилась как птица феникс».