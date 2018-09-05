Ученые: на Сатурне шестиугольный шторм достиг верхнего края облаков

Впервые шторм на Сатурне был замечен астрономами в 80-х годах прошлого столетия при помощи зонда Voyager. Тогда это явление происходило глубоко в облаках на Северном полюсе. В настоящее время астрономы заметили возмущения и в верхних слоях атмосферы планеты. Они считают, что это может быть, как два шторма – один над другим, так и одна масштабная структура по объёмам 100 километров.Ранее тёплый вихрь наблюдался на Южном полюсе Сатурна, при этом на севере ничего подобного не происходило. Исследования были осложнены тем, что в регионе протекала длительная зима, на этой планете смена сезонов происходит медленнее, чем на Земле. Один год на Сатурне приравнивается к 30 земным, поэтому только 9 лет назад северное полушарие планеты начало постепенно прогреваться.По мнению Астрономов, между полюсами Сатурна существует фундаментальная асимметрия, о природе которой пока мало что известно. Учёные хотят узнать, как явления, происходящие в нижних слоях, оказывают влияния на процессы, которые осуществляются на высоте.