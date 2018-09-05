Apple отказываются от сканера отпечатка пальцев в пользу 3D-сканера лица

Для разблокировки устройств в них присутствует 3D-сканер лица. По мнению производителей, это технология достаточно хорошо себя показала ранее и теперь, в течении какого-то времени, будет регулярно использоваться. Встроенных в заднюю панель сканеров тоже не будет, таким образом, 3D-сканер лица станет единственным способом разблокировать смартфон.Аналитик также отметил, что в пять раз увеличились поставки подэкранных и внутриэкранных сканеров. Это означает, что данная технология будет применяться практически во всех новых смарфонах, кроме Apple. 12 сентября представители компании планируют представить 3 новых iPhone. В каждом из них будет присутствовать функция 3D-сканер лица. При условии, что данная функция будет работать исправно, она будет распознавать лицо владельца даже в случае каких-либо небольших перемен в нем, возможно, она станет новой отличительной чертой компании Apple.