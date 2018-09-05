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Apple отказываются от сканера отпечатка пальцев в пользу 3D-сканера лица

Как сообщает Минг Чжи Куо, аналитик компании Apple, внутриэкранный сканер отпечатков пальцев больше не будет присутствовать в моделях iPhone. В особенности это касается устройств выпуска 2018 и 2019 годов.

Apple отказываются от сканера отпечатка пальцев в пользу 3D-сканера лица


Для разблокировки устройств в них присутствует 3D-сканер лица. По мнению производителей, это технология достаточно хорошо себя показала ранее и теперь, в течении какого-то времени, будет регулярно использоваться. Встроенных в заднюю панель сканеров тоже не будет, таким образом, 3D-сканер лица станет единственным способом разблокировать смартфон.

Аналитик также отметил, что в пять раз увеличились поставки подэкранных и внутриэкранных сканеров. Это означает, что данная технология будет применяться практически во всех новых смарфонах, кроме Apple. 12 сентября представители компании планируют представить 3 новых iPhone. В каждом из них будет присутствовать функция 3D-сканер лица. При условии, что данная функция будет работать исправно, она будет распознавать лицо владельца даже в случае каких-либо небольших перемен в нем, возможно, она станет новой отличительной чертой компании Apple.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:34
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