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«В стиле Линды»: Дима Билан поделился с поклонниками фантастическим фото сестры

Дима Билан в своем микроблоге Instagram поделился с поклонниками «фантастическим» фото своей младшей сестры. Некоторые пользователи соцсети назвали образ Анны похожим по стилистике с кинофильмом «Кин-дза-дза».

«В стиле Линды»: Дима Билан поделился с поклонниками фантастическим фото сестры


На данном снимке младшая сестра знаменитости сидит вполоборота с длинными дредами, в затемненных очках, необычных шортах и в грубых пыльных ботинках. Кадр в течение двенадцати часов собрал более 27 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 250 комментариев. Необычная публикация очень понравилась фолловерам певца. Фанаты отметили, что фото как будто сделано на другой планете. Но есть такие комментаторы, которые обнаружили сходство с певицей Линдой.

В целом же, фанаты Димы Билана считают, что такая нетривиальная и эпатажная публикация заслуживает пристального внимания.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:01
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