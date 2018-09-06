«В стиле Линды»: Дима Билан поделился с поклонниками фантастическим фото сестры

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 4 Сен 2018 в 3:11 PDT

На данном снимке младшая сестра знаменитости сидит вполоборота с длинными дредами, в затемненных очках, необычных шортах и в грубых пыльных ботинках. Кадр в течение двенадцати часов собрал более 27 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 250 комментариев. Необычная публикация очень понравилась фолловерам певца. Фанаты отметили, что фото как будто сделано на другой планете. Но есть такие комментаторы, которые обнаружили сходство с певицей Линдой.В целом же, фанаты Димы Билана считают, что такая нетривиальная и эпатажная публикация заслуживает пристального внимания.