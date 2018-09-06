«В стиле Линды»: Дима Билан поделился с поклонниками фантастическим фото сестры
Дима Билан в своем микроблоге Instagram поделился с поклонниками «фантастическим» фото своей младшей сестры. Некоторые пользователи соцсети назвали образ Анны похожим по стилистике с кинофильмом «Кин-дза-дза».
На данном снимке младшая сестра знаменитости сидит вполоборота с длинными дредами, в затемненных очках, необычных шортах и в грубых пыльных ботинках. Кадр в течение двенадцати часов собрал более 27 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 250 комментариев. Необычная публикация очень понравилась фолловерам певца. Фанаты отметили, что фото как будто сделано на другой планете. Но есть такие комментаторы, которые обнаружили сходство с певицей Линдой.
В целом же, фанаты Димы Билана считают, что такая нетривиальная и эпатажная публикация заслуживает пристального внимания.
На данном снимке младшая сестра знаменитости сидит вполоборота с длинными дредами, в затемненных очках, необычных шортах и в грубых пыльных ботинках. Кадр в течение двенадцати часов собрал более 27 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 250 комментариев. Необычная публикация очень понравилась фолловерам певца. Фанаты отметили, что фото как будто сделано на другой планете. Но есть такие комментаторы, которые обнаружили сходство с певицей Линдой.
В целом же, фанаты Димы Билана считают, что такая нетривиальная и эпатажная публикация заслуживает пристального внимания.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:01