В компании «Яндекс» создали «Яндекс. Облако»
Руководство компании «Яндекс» составит серьезную конкуренцию Google, Amazon, Microsoft. Специально для этого специалисты фирмы создали «Яндекс. Облако».
Руководство компании «Яндекс» для привлечения новых пользователей и улучшения качества предоставляемых услуг постоянно двигается вперед. Таким образом, на сайте теперь появилась «облачная» платформа. «Яндекс. Облако» позволит пользователям, активно занимающимся разработкой веб-приложений, увеличить эффективность своей работы, расширить границы своего бизнеса. Многие задачи теперь можно будет решить без больших вложений капитала, в сжатые сроки.
По мнению большинства экспертов, «Облако. Яндекс» может вполне претендовать на роль ІТ-инфраструктурной собственной компании, ежегодно наращивающей обороты. Яндекс для привлечения клиентов также предложит трафик по довольно низким ценам, в сравнении с расценками потенциальных конкурентов.
Имея компьютер с процессором на 2 ядра и ОЗУ на 8 Гб, пользователь заплатит 1 800 рулей. В конкурирующих компаниях цена варьируется от 4 400 до 5 700 рублей.
Руководство компании «Яндекс» для привлечения новых пользователей и улучшения качества предоставляемых услуг постоянно двигается вперед. Таким образом, на сайте теперь появилась «облачная» платформа. «Яндекс. Облако» позволит пользователям, активно занимающимся разработкой веб-приложений, увеличить эффективность своей работы, расширить границы своего бизнеса. Многие задачи теперь можно будет решить без больших вложений капитала, в сжатые сроки.
По мнению большинства экспертов, «Облако. Яндекс» может вполне претендовать на роль ІТ-инфраструктурной собственной компании, ежегодно наращивающей обороты. Яндекс для привлечения клиентов также предложит трафик по довольно низким ценам, в сравнении с расценками потенциальных конкурентов.
Имея компьютер с процессором на 2 ядра и ОЗУ на 8 Гб, пользователь заплатит 1 800 рулей. В конкурирующих компаниях цена варьируется от 4 400 до 5 700 рублей.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:18