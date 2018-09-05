В компании «Яндекс» создали «Яндекс. Облако»

Руководство компании «Яндекс» для привлечения новых пользователей и улучшения качества предоставляемых услуг постоянно двигается вперед. Таким образом, на сайте теперь появилась «облачная» платформа. «Яндекс. Облако» позволит пользователям, активно занимающимся разработкой веб-приложений, увеличить эффективность своей работы, расширить границы своего бизнеса. Многие задачи теперь можно будет решить без больших вложений капитала, в сжатые сроки.По мнению большинства экспертов, «Облако. Яндекс» может вполне претендовать на роль ІТ-инфраструктурной собственной компании, ежегодно наращивающей обороты. Яндекс для привлечения клиентов также предложит трафик по довольно низким ценам, в сравнении с расценками потенциальных конкурентов.Имея компьютер с процессором на 2 ядра и ОЗУ на 8 Гб, пользователь заплатит 1 800 рулей. В конкурирующих компаниях цена варьируется от 4 400 до 5 700 рублей.