Учёные: Астроном снял на видео 38 НЛО вблизи Луны

По мнению эксперта, если бы речь шла об ошибках, птицах либо летучих мышах, летящих намного ниже к Голубой планете, они бы были, скорее всего, вне фокуса, а также не появлялись бы на видео. В данном случае высоту определить очень трудно, потому что в кадре отсутствуют опорные объекты, помимо естественного спутника Земли. Он смог насчитать минимум 38 объектов. По подсчётам астронавта аномалии путешествуют быстрее любого реактивного самолёта. После тщательного изучения данного материала появились предположения про миграции птиц, полёт летучих мышей либо спутников, хотя это маловероятно. Проверка данных космических аппаратов смогла показать, что в тот период времени не было отмечено спутников, а также астероидов, пересекающих Луну.Также отпали версии экспертов о цифровых манипуляциях или китайских шарах. В данном случае многие специалисты склоняются к мнению, что на видео наблюдается движение НЛО.