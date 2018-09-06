Учёные: Акулы способны питаться водорослями

Обычные акулы из-за особенной пищеварительной системы не способны усваивать растительную пищу. Однако акула-лопата, которая также известна как малоголовая молот-рыба, оказалась уникальной хищницей. До этого специалисты считали, что эти рыбы употребляют водоросли случайно вместе с кальмарами, крабами и другими беспозвоночными, так как эксперты были уверены в том, что акулы не могут усваивать растительную пищу, получая от неё питательные вещества.Однако это предположение опровергли учёные из Калифорнийского университета. Они провели эксперимент, посадив на диету несколько особей акул, которых кормили пищей на 90 процентов, состоящей из растений и на 10 процентов из мяса. Спустя три недели, на удивление специалистов, рыбы не отощали, а наоборот прибавили в весе. Это говорит о том, что питательные вещества морских водорослей животными были отлично усвоены.