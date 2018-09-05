Врач-диетолог одобрила 10-часовой режим питания
Врач-диетолог одобрила режим питания, при котором надо принимать суточную дозу еды за 10 часов. Американские ученые из института Солка рассказали, что такой режим дает возможность компенсировать расстройства метаболизма, связанные с нарушением суточного цикла.
Чтобы доказать это, провели исследование, в ходе которого специалисты кормили одну группу мышей круглосуточно, а вторую – в течение 10 часов. У грызунов, которые ели на протяжении 24 часов, появилось ожирение и метаболические заболевания. Остальные мыши оставались здоровые.
Врач-диетолог рассказала, кому подходит такая диета. «Сейчас популярность набирают системы питания, где отводится какое-то количество часов в день, когда человек может спокойно есть, но потом должен следовать длительный период воздержания, можно только воду, чай. Это интервальное голодание.
Принято считать, что в организме происходят те же процессы, что и при полном голодании. Это улучшает здоровье, но такая диета должна быть обговорена со специалистом. Если есть проблемы с ЖКТ, диетологи могут не рекомендовать продолжительное воздержания от еды», – рассказал диетолог.
Чтобы доказать это, провели исследование, в ходе которого специалисты кормили одну группу мышей круглосуточно, а вторую – в течение 10 часов. У грызунов, которые ели на протяжении 24 часов, появилось ожирение и метаболические заболевания. Остальные мыши оставались здоровые.
Врач-диетолог рассказала, кому подходит такая диета. «Сейчас популярность набирают системы питания, где отводится какое-то количество часов в день, когда человек может спокойно есть, но потом должен следовать длительный период воздержания, можно только воду, чай. Это интервальное голодание.
Принято считать, что в организме происходят те же процессы, что и при полном голодании. Это улучшает здоровье, но такая диета должна быть обговорена со специалистом. Если есть проблемы с ЖКТ, диетологи могут не рекомендовать продолжительное воздержания от еды», – рассказал диетолог.
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 17:20