В Петербурге пенсионерка обнаружила в своей ванной труп неизвестной женщины

Согласно некоторым версиям, некто совершил убийство, после чего перенес труп в квартиру пенсионерки. Жительница Тверской области утверждает, что понятия не имеет, откуда тело покойной оказалось в ее ванной. Расследование продолжается, однако его детали пока остаются неизвестными. Вероятно, на данный момент ведется поиск свидетелей и сбор улик, так как наибольшей загадкой остается то, каким именно образом погибшая женщина была доставлена в эту квартиру, а также то, откуда ее доставили.На текущий момент вся имеющаяся информация о данном деле, в частности, о ходе расследования, отсутствует в открытом доступе.