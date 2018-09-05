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В Петербурге пенсионерка обнаружила в своей ванной труп неизвестной женщины

Женщина пенсионного возраста из Петербурга 4 сентября обнаружила в ванной комнате своей квартиры труп неизвестной женщины. Как тело оказалось в квартире, пенсионерка ответить не может.

В Петербурге пенсионерка обнаружила в своей ванной труп неизвестной женщины


Согласно некоторым версиям, некто совершил убийство, после чего перенес труп в квартиру пенсионерки. Жительница Тверской области утверждает, что понятия не имеет, откуда тело покойной оказалось в ее ванной. Расследование продолжается, однако его детали пока остаются неизвестными. Вероятно, на данный момент ведется поиск свидетелей и сбор улик, так как наибольшей загадкой остается то, каким именно образом погибшая женщина была доставлена в эту квартиру, а также то, откуда ее доставили.

На текущий момент вся имеющаяся информация о данном деле, в частности, о ходе расследования, отсутствует в открытом доступе.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:38
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