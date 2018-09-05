"Ему там лучше": Дмитрий Певцов спустя 6 лет смирился с гибелью сына

Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov) 4 Сен 2018 в 9:00 PDT

Только теперь по истечению 6 лет после кончины сына, Певцов решил «отпустить» его. В Instagram актер написал, что как бы отцы не любили своих детей «здесь», вполне возможно, что там, где они сейчас, им лучше. Артист уверен, что можно скорбеть о покойных детях, а также стоит простить и принять все совершенные ими при жизни поступки. Певцов не раз говорил о том, какой бы могла быть судьба его талантливого сына, которому на момент смерти было 22 года. Он был на встрече одноклассников, когда, находясь на балконе, потянулся и сорвался вниз.Подписчики Певцова отнеслись к его посту с пониманием, выражая соболезнования и поддержку. Некоторые пользователи похвалили актера за то, что он нашел силы продолжать жить дальше, несмотря на случившуюся трагедию.