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В России начались продажи эксклюзивной версии Suzuki SX4

На авторынке России 4 сентября начались продажи эксклюзивной версии авто Suzuki SX4. Новую версию создали в коллаборации с известным художником Анатолием Akue, украсившим яркий дизайн современного компактного кросса рисунками под стиль уличного граффити.

В России начались продажи эксклюзивной версии Suzuki SX4


Основой рисунков является идея слияния внутреннего и внешнего, принятие переменчивости жизни. Анатолий Akue надеется, что, используя знания, накопанные в культурах Востока, люди смогут постепенно менять собственные привычки, открывать новые качества в себе, двигаться вперед. Художник в настоящее время увлекается восточным искусством, философией, буддизмом. При этом в скетчах художника для Suzuki присутствуют определённые японские мотивы, которые подчёркивают происхождение бренда.

Презентация автомобиля состоялась в центре современного искусства Винзавод. В рамках данного мероприятия Такахаси Юта, являющийся генеральным директором компании Suzuki, заявил, что новое показанное общественности авто представляет собой очередной шаг бренда навстречу новому современному покупателю, чьи интересы для Suzuki превыше всего. По словам директора компании, команда хочет предоставлять современному человеку, возможность самовыражения. Это можно сделать при помощи эксклюзивной версии авто Suzuki SX4.

В России начались продажи эксклюзивной версии Suzuki SX4


Модель сочетает в себе хорошую маневренность, высокую проходимость за счёт системы полного привода AllGrip. В свою очередь предыдущая версия авто рейтинге безопасности EuroNCAP получила высшую оценку. Таким образом, в базовой комплектации сейчас доступны 7 подушек безопасности. Мотор на 140 л.с. собирается в Японии. Это один из самых экономичных двигателей в своем классе.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:01
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