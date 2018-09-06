«Он был истерически-психическим»: Мария Голубкина рассказала об Андрее Мироновом

В рамках программы «Судьба человека» артистка поведала об Андрее Миронове то, что раньше не было известно широкой публике. Мария Голубкина призналась, что ее приемный отец был «истерически-психическим». Её воспитанием в основном занимался отчим, так как у матери актрисы не было на это времени. Андрей Александрович практически всегда на неё кричал. Знаменитость считает, что это из-за аневризма, которым он страдал, однако не исключает, что сам процесс, возможно, доставлял ему удовольствие. До определённого момента Мария Голубкина считала Андрея Миронова родным отцом, так как не знала о кончине настоящего родителя. Даже после этого актриса тепло относилась к отчиму и признаёт, что всему, чему она научилась, обязана именно ему. Артистка поведала, что смерть приемного отца она очень тяжело перенесла.Настоящим отцом Марии Голубкиной был писатель, сценарист, поэт и режиссёр Николай Щербинский. Он был награжден тремя международными премиями. Также Николай Георгиевич написал роман «По закону военного времени», который взяли за основу одноимённой художественной ленты.