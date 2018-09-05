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В Башкирии женщина убила подругу ударом ножа в шею

В Башкирии женина обвиняется в убийстве подруги во время застолья. Погибшая получила ножевое ранение, вследствие чего и скончалась. Как сообщается, женщины употребляли алкогольные напитки перед произошедшим событием.

В Башкирии женщина убила подругу ударом ножа в шею


Данное происшествие случилось в Октябрьском. Девушка 32-х лет пригласила знакомую к себе домой. Встреча состоялась, и девушки организовали на кухне, где и произошло убийство, небольшое застолье, включающее употребление алкоголя. В какой-то момент муж женщины, обвиняемой в убийстве, услышал на кухне странный шум и пошел посмотреть. В результате ссоры, причины которой не уточняются, девушка нанесла удар ножом в область шеи и та скончалось. Итог этих действий и увидел муж по приходу на кухню.

Обвиняемая девушка задержана. Поскольку муж, по его словам, пришел на место происшествия уже после ЧП, неизвестно, видел ли он само убийство, из-за чего сотрудники полиции продолжают расследовать данное дело.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:10
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