В Башкирии женщина убила подругу ударом ножа в шею

Данное происшествие случилось в Октябрьском. Девушка 32-х лет пригласила знакомую к себе домой. Встреча состоялась, и девушки организовали на кухне, где и произошло убийство, небольшое застолье, включающее употребление алкоголя. В какой-то момент муж женщины, обвиняемой в убийстве, услышал на кухне странный шум и пошел посмотреть. В результате ссоры, причины которой не уточняются, девушка нанесла удар ножом в область шеи и та скончалось. Итог этих действий и увидел муж по приходу на кухню.Обвиняемая девушка задержана. Поскольку муж, по его словам, пришел на место происшествия уже после ЧП, неизвестно, видел ли он само убийство, из-за чего сотрудники полиции продолжают расследовать данное дело.