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Эксперты назвали ТОП самых бесполезных функций в автомобилях

Эксперты представили ТОП самых бесполезных функций в автомобилях. Специалисты в первую очередь указывают на интеграцию соцсетей в мультимедийный центр.

Эксперты назвали ТОП самых бесполезных функций в автомобилях


Довольно опасной является переписка за рулём движущегося авто. За последние годы неуклонно растёт статистика дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, причиной которых является интернет. Фонарь для чтения также вызывает в данном случае сомнения. Читать за рулём книги довольно рискованное занятие.

Многие водители недовольны очечниками в салоне авто. Эта опция является очень полезной, но почему-то очки с нормальными размерами не влезают в футляр, встроенный в салоне. Мало пользы от монетницы, расположенной на центральной консоли вблизи селектора коробки передач. Данный элемент выглядит странно в век интенсивного развития современных электронных средств оплаты. Часто водители авто имеют жалобы на встроенные ароматизаторы, которые имеют большой расход. Его нужно постоянно контролировать.

Специалисты среди полезных функций назвали возможность открывать багажник авто при помощи ноги. Это бывает часто, но вследствие плохой реализации технологии, пока нет смысла переплачивать за неё. Также эксперты думают о голосовом управлении функциями автомобиля. Это является очень полезным решением, однако технический уровень в данном случае позволяет сделать его на должном уровне. Между тем сейчас им снабжают большинство новинок. Имеется надежда, что в дальнейшем усовершенствуют работоспособность управления системами с помощью голоса.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:01
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