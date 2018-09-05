Открытие образовательного кластера «Техноград» прошло при участии Сергея Собянина
В столице РФ торжественно начал работу кластер «Техноград». В церемонии его открытия принимал участие градоначальник мегаполиса Сергей Собянин. Эти сведения распространил сайт Москва-онлайн.
Отмечается, что «Техноград» создавался с привлечением опыта крупнейших центров обучения и подготовки кадров. На его площадке было установлено новейшее технологичное оборудование, работать на котором сможет научиться любой желающий. Преподавателями здесь будут сотрудники крупных компаний и технологичных производств мегаполиса. Самые талантливые учащиеся будут приглашены на работу в эти организации.
Комментируя событие, вице-мэр российской столицы Наталья Сергунина проинформировала о том, что «Техноград» имеет все необходимое, чтобы стать сильной точкой притяжения для москвичей всех возрастов и интересов. Так, семьи с детьми наверняка заинтересуются познавательными программами выходного дня. Учащимся старших классов столичных школ предложат пройти здесь профориентацию. В свою очередь, компании главного города России будут отправлять сюда на переподготовку членов своего персонала.
Как уточнила чиновница, слушатели обучающих мероприятий в «Технограде» могут быть уверены в приобретении необходимого набора навыков в сжатые сроки.
Отмечается, что «Техноград» создавался с привлечением опыта крупнейших центров обучения и подготовки кадров. На его площадке было установлено новейшее технологичное оборудование, работать на котором сможет научиться любой желающий. Преподавателями здесь будут сотрудники крупных компаний и технологичных производств мегаполиса. Самые талантливые учащиеся будут приглашены на работу в эти организации.
Комментируя событие, вице-мэр российской столицы Наталья Сергунина проинформировала о том, что «Техноград» имеет все необходимое, чтобы стать сильной точкой притяжения для москвичей всех возрастов и интересов. Так, семьи с детьми наверняка заинтересуются познавательными программами выходного дня. Учащимся старших классов столичных школ предложат пройти здесь профориентацию. В свою очередь, компании главного города России будут отправлять сюда на переподготовку членов своего персонала.
Как уточнила чиновница, слушатели обучающих мероприятий в «Технограде» могут быть уверены в приобретении необходимого набора навыков в сжатые сроки.
Общество
Добавил: Инна Сегодня, 11:31