Открытие образовательного кластера «Техноград» прошло при участии Сергея Собянина

Отмечается, что «Техноград» создавался с привлечением опыта крупнейших центров обучения и подготовки кадров. На его площадке было установлено новейшее технологичное оборудование, работать на котором сможет научиться любой желающий. Преподавателями здесь будут сотрудники крупных компаний и технологичных производств мегаполиса. Самые талантливые учащиеся будут приглашены на работу в эти организации.Комментируя событие, вице-мэр российской столицы Наталья Сергунина проинформировала о том, что «Техноград» имеет все необходимое, чтобы стать сильной точкой притяжения для москвичей всех возрастов и интересов. Так, семьи с детьми наверняка заинтересуются познавательными программами выходного дня. Учащимся старших классов столичных школ предложат пройти здесь профориентацию. В свою очередь, компании главного города России будут отправлять сюда на переподготовку членов своего персонала.Как уточнила чиновница, слушатели обучающих мероприятий в «Технограде» могут быть уверены в приобретении необходимого набора навыков в сжатые сроки.