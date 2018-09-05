Егору Криду угрожают расправой жители Дагестана

Помимо большой армии поклонников у Крида имеются и недоброжелатели. В частности, в столице Дагестана многие жители после того, как узнали о приезде певца совсем, не обрадовались этому и решили бойкотировать его выступление. Конкретной причины своей неприязни к артисту жители республики не называют, одни говорят, что он бездельник, а другие считают его не настоящим мужчиной. Певец в свой адрес получил большое количество негатива от недоброжелателей, которые советуют ему отменить концерт там, где ему не рады. Угрозы также коснулись и его поклонников.Егор Крид не стал молчать по этому поводу, опубликовав на своей странице в Instagram пост. В нём певец отметил, что его всё чаще посещают мысли о том, чтобы удалить свой аккаунт, а вместе с ним избавиться от «дерьма» в интернете, ему надоели негативные комментарии и масса ненужной информации.