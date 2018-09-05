Ольга Бузова мечтает сняться в большом кино

В одной из последних публикаций в Instagram знаменитость рассказала о своей мечте сняться в кино, но в итоге посетовала, что вся ее жизнь стала блокбастером с Ольгой Бузовой в главной роли.- написала Ольга.Хейтеры просто взвыли от перспективы видеть Бузову героиней «большого кино», отмечая, что только ее там и не хватало., - комментировали заявление Бузовой подписчики.Тогда как истинные фанаты считают Бузову «большим примером для всех» и положительно воспринимают ее как актрису, которая может быть разной и уверенной в себе.