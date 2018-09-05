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Ольга Бузова мечтает сняться в большом кино

Личность ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой довольно многогранна и теперь звезда замахнулась на «большое кино».

Ольга Бузова мечтает сняться в большом кино


В одной из последних публикаций в Instagram знаменитость рассказала о своей мечте сняться в кино, но в итоге посетовала, что вся ее жизнь стала блокбастером с Ольгой Бузовой в главной роли.

«Я всю жизнь мечтала сниматься в большом кино, но сейчас у меня такое ощущение, что моя жизнь - блокбастер, где я - главная героиня. И как бы хотелось, чтобы сейчас подошёл ко мне режиссер, сказал, какая сцена дальше, а в итоге был бы happy end. Но режиссёра нет. Все это происходит со мной наяву. Наступит момент, когда я вам все расскажу, но пока, я, пожалуй, останусь просто наблюдателем...», - написала Ольга.

Хейтеры просто взвыли от перспективы видеть Бузову героиней «большого кино», отмечая, что только ее там и не хватало.

Ольга Бузова мечтает сняться в большом кино


«Еще и в большом кино???? не надо!», «бездарность точно не хотела бы видеть в кино, и без нее очень много талантливых актеров», - комментировали заявление Бузовой подписчики.

Тогда как истинные фанаты считают Бузову «большим примером для всех» и положительно воспринимают ее как актрису, которая может быть разной и уверенной в себе.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:32
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