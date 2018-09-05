Mercedes-AMG GT R "Clubsport" засветился на тестах

Ранее компания Mercedes тестировала прототип Black Series, который положен в основу Mercedes-AMG GT R. Главной особенностью вариации спортивного транспортного средства станут округлые формы и двойная оптика. Пакет дополнений Clubsport будет отличаться от базовой версии турбированным силовым агрегатом на 630 лошадиных сил. Также бренд планирует применять в новой спортивной серии МКПП на 7 ступеней.Модель Mercedes-AMG GT R «Clubsport» появится в продаже в ограниченной серии в начале следующего года. Также бренд собирается обновить линейку родстеров, но сведения о ней пока отсутствуют. Всего в серии будут присутствовать три транспортных средства, два из которых станут кроссоверами флагманского сегмента.