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Mercedes-AMG GT R "Clubsport" засветился на тестах
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Mercedes-AMG GT R "Clubsport" засветился на тестах

Mercedes-AMG GT R «Clubsport» засветился на первых дорожных испытаниях. По информации от западных изданий, автомобиль в настоящее время тестируют на трассе Нюрбургринг.

Mercedes-AMG GT R "Clubsport" засветился на тестах


Ранее компания Mercedes тестировала прототип Black Series, который положен в основу Mercedes-AMG GT R. Главной особенностью вариации спортивного транспортного средства станут округлые формы и двойная оптика. Пакет дополнений Clubsport будет отличаться от базовой версии турбированным силовым агрегатом на 630 лошадиных сил. Также бренд планирует применять в новой спортивной серии МКПП на 7 ступеней.



Модель Mercedes-AMG GT R «Clubsport» появится в продаже в ограниченной серии в начале следующего года. Также бренд собирается обновить линейку родстеров, но сведения о ней пока отсутствуют. Всего в серии будут присутствовать три транспортных средства, два из которых станут кроссоверами флагманского сегмента.

 
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Авто / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:29
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