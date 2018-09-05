Кроссовер Volkswagen T-Roc R 2019 года появился на шпионских снимках
В Сети появились первые шпионские снимки нового Volkswagen T-Roc R 2019 года, который сейчас проходит дорожные тестирования. Автомобиль должен стать новым представителем сегмента SUV от бренда.
Кроссовер Volkswagen T-Roc R 2019 года будет продаваться с силовым агрегатом на 2 литра при мощности в 292 лошадиные силы. Представители компании также сообщили о нескольких специальных версиях автомобиля с моторами на 305 и 295 лошадиных сил. Визуально кроссовер почти не отличается от предшественника, за исключением двух выхлопных труб, размещенных по сторонам корпуса.
Презентация Volkswagen T-Roc R 2019 года запланирована на начало следующего года. По предварительным данным, стоимость кроссовера на европейском рынке составит порядка 38 тысяч долларов в базовой вариации.
Кроссовер Volkswagen T-Roc R 2019 года будет продаваться с силовым агрегатом на 2 литра при мощности в 292 лошадиные силы. Представители компании также сообщили о нескольких специальных версиях автомобиля с моторами на 305 и 295 лошадиных сил. Визуально кроссовер почти не отличается от предшественника, за исключением двух выхлопных труб, размещенных по сторонам корпуса.
Презентация Volkswagen T-Roc R 2019 года запланирована на начало следующего года. По предварительным данным, стоимость кроссовера на европейском рынке составит порядка 38 тысяч долларов в базовой вариации.
Авто / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:28