Японские исследователи проведут испытания космического лифта

10 сентября к МКС стартует японский корабль HTV-7, на борту которого и будут находится 2 10-сантиметровых спутника STARS-Me, разработанные в Университете Сидзуока вместе с Obayashi. Спутники отправят в открытый космос 11 сентября как одно целое, а потом они должны будут разделиться, разматывая металлический трос. В случае если операция пройдет удачно, будет двигаться лифт, или «моторизированный контейнер». За происходящим проследят установленные на спутниках камеры.Ученые будут регистрировать колебания или отклонения по мере изменения массы контейнера. Это может быть первым шагом к возможности создания грузового лифта в космосе. «Теоретически, идея о создании космического лифта выглядит убедительной. Путешествия в космос могут стать популярными в будущем», – рассказал руководитель группы исследователей Йоджи Исикава.