Обновлённую версию Chery Tiggo 7 запечатлели в Китае
В Китае недавно смогли запечатлеть обновлённую версию Chery Tiggo 7. Авто внешне выглядело как концептуальная модель, так и не ставшая серийной.
Новинка получила передний бампер с серебристыми оригинальными элементами, как и на предсерийной версии. Также совпадает форма противотуманных фар. Радиаторную решётку украшает элегантная плашка. Рассматривая технические характеристики транспортного средства, стоит отметить, что на рынке КНР новинку предложат с полуторалитровым бензиновым силовым агрегатом, генерирующим 147 либо 152 л.с. Данные двигатели осуществляют работу с механической шестиступенчатой коробкой переключения передач. В серию также войдёт двухлитровый атмосферный мотор на 122 лошадиные силы. Этот двигатель будет работать совместно с вариаторной установкой. Доступен только передний привод.
По всей видимости, новинка должна будет дебютировать до конца этого года. Актуальная версия пока что реализуется по актуальному курсу от 974 000 рублей.
Новинка получила передний бампер с серебристыми оригинальными элементами, как и на предсерийной версии. Также совпадает форма противотуманных фар. Радиаторную решётку украшает элегантная плашка. Рассматривая технические характеристики транспортного средства, стоит отметить, что на рынке КНР новинку предложат с полуторалитровым бензиновым силовым агрегатом, генерирующим 147 либо 152 л.с. Данные двигатели осуществляют работу с механической шестиступенчатой коробкой переключения передач. В серию также войдёт двухлитровый атмосферный мотор на 122 лошадиные силы. Этот двигатель будет работать совместно с вариаторной установкой. Доступен только передний привод.
По всей видимости, новинка должна будет дебютировать до конца этого года. Актуальная версия пока что реализуется по актуальному курсу от 974 000 рублей.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:14