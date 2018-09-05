Обновлённую версию Chery Tiggo 7 запечатлели в Китае

Новинка получила передний бампер с серебристыми оригинальными элементами, как и на предсерийной версии. Также совпадает форма противотуманных фар. Радиаторную решётку украшает элегантная плашка. Рассматривая технические характеристики транспортного средства, стоит отметить, что на рынке КНР новинку предложат с полуторалитровым бензиновым силовым агрегатом, генерирующим 147 либо 152 л.с. Данные двигатели осуществляют работу с механической шестиступенчатой коробкой переключения передач. В серию также войдёт двухлитровый атмосферный мотор на 122 лошадиные силы. Этот двигатель будет работать совместно с вариаторной установкой. Доступен только передний привод.По всей видимости, новинка должна будет дебютировать до конца этого года. Актуальная версия пока что реализуется по актуальному курсу от 974 000 рублей.