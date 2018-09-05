Ford в 2020 году выпустит новый электрический кроссовер
Компания Ford планирует выпустить электромобиль в 2020 году. Как сообщается, это будет кроссовер с приемлемой стоимостью и передовыми технологиями под капотом, способный стать эффективной альтернативой бензиновым автомобилям.
Как сообщает директор компании, их цель на данный момент - это в течении двух лет работать над доработкой электромобиля, аналогов которому нет и, вероятно, не будет в ближайшее время, к тому же по такой низкой стоимости. Пока многие автопроизводители выпускают свои электромобили в том виде, в котором они вряд ли подойдут большинству людей. Технические характеристики электромобилей, в том числе максимальная скорость, время разгона до 100 км/ч, объем заряда батареи не могут пока составить конкуренцию автомобилям, работающим на бензине.
Впрочем, представители Ford утверждают, что возможности их разработки будут сопоставимы с автомобилями, работающими на горючем. В частности сообщается, что заряда батареи хватит на 450 км. Внешний вид модели напоминает Ford Mustang. Ожидается, что именно этот автомобиль, наконец, даст возможность электрокарам стать востребованными.
Как сообщает директор компании, их цель на данный момент - это в течении двух лет работать над доработкой электромобиля, аналогов которому нет и, вероятно, не будет в ближайшее время, к тому же по такой низкой стоимости. Пока многие автопроизводители выпускают свои электромобили в том виде, в котором они вряд ли подойдут большинству людей. Технические характеристики электромобилей, в том числе максимальная скорость, время разгона до 100 км/ч, объем заряда батареи не могут пока составить конкуренцию автомобилям, работающим на бензине.
Впрочем, представители Ford утверждают, что возможности их разработки будут сопоставимы с автомобилями, работающими на горючем. В частности сообщается, что заряда батареи хватит на 450 км. Внешний вид модели напоминает Ford Mustang. Ожидается, что именно этот автомобиль, наконец, даст возможность электрокарам стать востребованными.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:54