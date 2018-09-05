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Ford в 2020 году выпустит новый электрический кроссовер

Компания Ford планирует выпустить электромобиль в 2020 году. Как сообщается, это будет кроссовер с приемлемой стоимостью и передовыми технологиями под капотом, способный стать эффективной альтернативой бензиновым автомобилям.

Ford в 2020 году выпустит новый электрический кроссовер


Как сообщает директор компании, их цель на данный момент - это в течении двух лет работать над доработкой электромобиля, аналогов которому нет и, вероятно, не будет в ближайшее время, к тому же по такой низкой стоимости. Пока многие автопроизводители выпускают свои электромобили в том виде, в котором они вряд ли подойдут большинству людей. Технические характеристики электромобилей, в том числе максимальная скорость, время разгона до 100 км/ч, объем заряда батареи не могут пока составить конкуренцию автомобилям, работающим на бензине.

Впрочем, представители Ford утверждают, что возможности их разработки будут сопоставимы с автомобилями, работающими на горючем. В частности сообщается, что заряда батареи хватит на 450 км. Внешний вид модели напоминает Ford Mustang. Ожидается, что именно этот автомобиль, наконец, даст возможность электрокарам стать востребованными.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:54
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