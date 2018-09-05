Ford в 2020 году выпустит новый электрический кроссовер

Как сообщает директор компании, их цель на данный момент - это в течении двух лет работать над доработкой электромобиля, аналогов которому нет и, вероятно, не будет в ближайшее время, к тому же по такой низкой стоимости. Пока многие автопроизводители выпускают свои электромобили в том виде, в котором они вряд ли подойдут большинству людей. Технические характеристики электромобилей, в том числе максимальная скорость, время разгона до 100 км/ч, объем заряда батареи не могут пока составить конкуренцию автомобилям, работающим на бензине.Впрочем, представители Ford утверждают, что возможности их разработки будут сопоставимы с автомобилями, работающими на горючем. В частности сообщается, что заряда батареи хватит на 450 км. Внешний вид модели напоминает Ford Mustang. Ожидается, что именно этот автомобиль, наконец, даст возможность электрокарам стать востребованными.