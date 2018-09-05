Алексей Панин приложился лбом к Иосифу Кобзону во время панихиды

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 4 Сен 2018 в 1:39 PDT

Звезда фильма "Жмурки" в прошедшее воскресенье отдал дань уважения умершему Народному артисту Иосифу Кобзону, появившись на панихиде в строгом костюме. Сегодня в Instagram он показал фото с церемонии. На снимке запечатлено, как Панин приложился ко лбу артиста.Свою публикацию звезда сопроводил лаконичным комментарием. Он написал: "Вот и все...". Подписчики попытались поддержать актера, заявив, что тоже скорбят.