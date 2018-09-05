АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Mercedes-AMG GT R "Clubsport" засветился на тестах
EUR 79.02 USD 68.27
Курс валют на 05.09.2018

Алексей Панин приложился лбом к Иосифу Кобзону во время панихиды

Известный актер Алексей Панин в своем Instagram опубликовал снимок с церемонии похорон Иосифа Кобзона. Он приложился лбом к певцу во время панихиды.

Алексей Панин приложился лбом к Иосифу Кобзону во время панихиды


Звезда фильма "Жмурки" в прошедшее воскресенье отдал дань уважения умершему Народному артисту Иосифу Кобзону, появившись на панихиде в строгом костюме. Сегодня в Instagram он показал фото с церемонии. На снимке запечатлено, как Панин приложился ко лбу артиста.

Свою публикацию звезда сопроводил лаконичным комментарием. Он написал: "Вот и все...". Подписчики попытались поддержать актера, заявив, что тоже скорбят.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 13:26
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Японские исследователи проведут испытания
Алексей Панин приложился лбом к Иосифу Кобзону
В Башкирии женщина убила подругу ударом ножа в шею
"Настоящее представление": Максим Галкин показал
В Петербурге пенсионерка обнаружила в своей
В Сети обнародовали фото коробки нового смартфона
Учёные: Регулярный секс по любви делает людей
Ford в 2020 году выпустит новый электрический
СМИ: Виталина Цымбалюк-Романовская записывала
Ольга Бузова мечтает сняться в большом кино
Открытие образовательного кластера «Техноград»
Mercedes-AMG GT R "Clubsport" засветился на тестах
Кроссовер Volkswagen T-Roc R 2019 года появился
"Флагман за 420 долларов": Xiaomi анонсировала
Министерство финансов может ввести минимальную
В Астрахани молодой мужчина погиб после падения с
Ольга Бузова стала специальным гостем открытия
В Петербурге мужчина погиб после падения с 8-го
Названа дата презентации премиального кроссовера
Зрители подозревают, что Ольга Бузова бросила
Учёные: Вокруг звезды вращается цепочка
В Ставрополье рейсовый автобус столкнулся с
Skype получил функцию записи видеозвонков
Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов о ссоре с
Новая версия Android автоматически уведомит
Ученые: Структура на поверхности иммунных клеток
WhatsApp получил функцию уведомлений о сообщениях
Хейтеры: Ольга Бузова пошла на шоу в поисках
"Я хорош в постели": Дмитрий Нагиев рассказал в
Эксперты назвали ТОП лучших Android-смартфонов
Просмотреть все новости