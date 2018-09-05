Алексей Панин приложился лбом к Иосифу Кобзону во время панихиды
Известный актер Алексей Панин в своем Instagram опубликовал снимок с церемонии похорон Иосифа Кобзона. Он приложился лбом к певцу во время панихиды.
Звезда фильма "Жмурки" в прошедшее воскресенье отдал дань уважения умершему Народному артисту Иосифу Кобзону, появившись на панихиде в строгом костюме. Сегодня в Instagram он показал фото с церемонии. На снимке запечатлено, как Панин приложился ко лбу артиста.
Свою публикацию звезда сопроводил лаконичным комментарием. Он написал: "Вот и все...". Подписчики попытались поддержать актера, заявив, что тоже скорбят.
Звезда фильма "Жмурки" в прошедшее воскресенье отдал дань уважения умершему Народному артисту Иосифу Кобзону, появившись на панихиде в строгом костюме. Сегодня в Instagram он показал фото с церемонии. На снимке запечатлено, как Панин приложился ко лбу артиста.
Свою публикацию звезда сопроводил лаконичным комментарием. Он написал: "Вот и все...". Подписчики попытались поддержать актера, заявив, что тоже скорбят.
Культура
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 13:26