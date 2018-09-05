Ольга Бузова стала специальным гостем открытия первого турецкого ресторана в Москве

«Турецкая кухня это моя. Сегодня побывала на открытии первого в Москве турецкого ресторана «Taksim»! Друзья, здесь самое вкусное и свежее мясо! А его подача это целое гастрономическое шоу! Кто любит вкусно и интересно покушать - вам сюда «Taksim»», - оставила Ольга Бузова отзыв в личном инста-блоге.

«Посетила вчера новый турецкий ресторан «Taksim». Всё как в лучших ресторанах Стамбула. Мясо, шашлык-машлык, барашки носят гигантскими шампурами. Ну, а для тех кто мясо, как я, не ест, и рыбка в меню присутствует, ну и конечно гора турецких блюд из овощей и лепёшек. Кальяны, танцы живота в исполнении очень секси девушек (гляньте у меня в сториес) и различные шоу поваров. И что-то в огне, перед твоим столиком жарят, в огонь кидают, и десерты как-то в игровой форме готовят. И живая музыка есть. А самое крутое - большие панорамные окна с видом на Новый Арбат! Я люблю светлые и большие рестораны! А турецкое разнообразие кухни - это что-то с чем-то. Кстати, тот кто не обнаружил на прошлом моём фото талии... я могу сказать, что, в принципе, в ресторане «Taksim» её можно легко и потерять, настолько тут вкусно…», - написала Анфиса Чехова у себя на страничке в социальной сети Instagram.

Несколько дней назад, а если быть точнее, второго сентября, на Новом Арбате в Москве состоялось торжественное открытие первого турецкого ресторана под названием «Taksim». Повидать и дать оценку уникальному заведению решило довольно много знаменитостей российского шоу-бизнеса. В их число вошли: музыкальный коллектив «Артик и Асти», Юлия Началова, Эвелина Бледанс, Анастасия Макеева, Анфиса Чехова, Елена Борщева, Согдиана, Ольга Бузова, Ирина Безрукова и многие другие.В этот вечер гостей первого турецкого ресторана в Москве ожидал аристократический банкет, приготовленный известнейшими турецкими шеф-поварами. Первым посетителям удалось отведать восточные деликатесы из мяса, которые прямо на их глазах готовили уникальным способом.Конечно же, что не обошлось и без развлекательной музыкальной программы. Посетителям турецкого ресторана удалось насладиться выступлениями звезд российской эстрады и солистов многими любимого телепроекта «Голос», танцами живота, выступлениями кавер-коллектива под названием «Наумов бэнд».Ведущим такого важного события для Москвы стал Вячеслав Манучаров, которому удалось с легкостью создать в ресторане атмосферу настоящего великого праздника. Специальным гостем вечеринки стала известнейшая поющая телеведущая Ольга Бузова.Стоит отметить, что с недавнего времени и Ольга Бузова является ресторатором. У себя на страничке в социальной сети Instagram знаменитость практически сразу же опубликовала свежий пост, в котором заявила своим преданным поклонникам, что это первое достойное и настоящее турецкое заведение в Москве, в котором ей приходилось ранее побывать.Юлии Началовой удалось выяснить, что первый турецкий ресторан в Москве «Taksim» назван в честь невероятно красивой площадки – достопримечательности Стамбула.Известная и многими любимая телеведущая и актриса Эвелина Бледанс поделилась со своими поклонниками, что в заведении очень сложно сосредоточится на чем-то другом кроме еды, ведь она настолько вкусная, что твои руки и рот только и заняты, что поеданием невероятных деликатесов. Нужно сказать, что Анфиса Чехова была более многословной о ресторане «Taksim».Стоит отметить, что на протяжении всего вечера не иссякала цепочка похвалы и поздравлений. Буквально все гости торжества подчеркнули душевную атмосферу, невероятную кухню и восточную обстановку в ресторане «Taksim».