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Ученые: Годовалые малыши могут отличать страх от уважения

Сотрудники Иллинойского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что годовалые малыши могут отличать страх от уважения. Они способны распознать лидера, которого уважают все вокруг. Дети видят разницу между подчинением из страха и уважением.

Ученые: Годовалые малыши могут отличать страх от уважения


Они могут отличить лидеров, которых другие слушают из уважения, от агрессоров, чьи указания выполняют из страха. Это значит, что ребенок понимает принципы взаимодействия в социуме, несмотря на то, что его кругозор еще мал.

Чтобы это доказать ученые провели несколько исследований, в которых участвовало 100 детей. Их возраст составлял один год и семь месяцев. Они просматривали мультфильмы, где героями были агрессор или положительный персонаж без проявлений авторитета. Подгруппам, которые имели выбор послушания или неподчинения давали разные указания. Потом следили за реакциями на поступки персонажей.

В итоге ученые поняли, что малыши дольше наблюдали за происходящим на мониторе, когда лидера не было в кадре, а те, кто оставался, не хотели выполнять его указания. Эта ситуация наблюдалась и тогда, когда на экране персонаж проявлял агрессию.

 
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Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 23:01
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