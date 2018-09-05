В Астрахани молодой мужчина погиб после падения с лестницы
Местный житель Астрахани, молодой человек 26 лет, получил серьезные повреждения головы в результате несчастного случая на территории недостроенного здания. Позднее он скончался о одной из местных больниц.
22 августа парень упал с деревянной лестницы в пределах недостроенного здания. Причина его присутствия на территории объекта не сообщается. В результате падения молодой человек ударился головой об бетонный пол. Травма оказалась несовместимой с жизнью, парень скончался, даже успев получить помощь специалистов в больнице.
Подробные обстоятельства происшествия выясняются. Как сообщается, по результату проверки некоторых обстоятельств данного происшествия будет принято процессуальное решение, в результате которого будет выяснена наиболее точная и подробная информация по текущему делу.
22 августа парень упал с деревянной лестницы в пределах недостроенного здания. Причина его присутствия на территории объекта не сообщается. В результате падения молодой человек ударился головой об бетонный пол. Травма оказалась несовместимой с жизнью, парень скончался, даже успев получить помощь специалистов в больнице.
Подробные обстоятельства происшествия выясняются. Как сообщается, по результату проверки некоторых обстоятельств данного происшествия будет принято процессуальное решение, в результате которого будет выяснена наиболее точная и подробная информация по текущему делу.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:08