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В Астрахани молодой мужчина погиб после падения с лестницы

Местный житель Астрахани, молодой человек 26 лет, получил серьезные повреждения головы в результате несчастного случая на территории недостроенного здания. Позднее он скончался о одной из местных больниц.

В Астрахани молодой мужчина погиб после падения с лестницы


22 августа парень упал с деревянной лестницы в пределах недостроенного здания. Причина его присутствия на территории объекта не сообщается. В результате падения молодой человек ударился головой об бетонный пол. Травма оказалась несовместимой с жизнью, парень скончался, даже успев получить помощь специалистов в больнице.

Подробные обстоятельства происшествия выясняются. Как сообщается, по результату проверки некоторых обстоятельств данного происшествия будет принято процессуальное решение, в результате которого будет выяснена наиболее точная и подробная информация по текущему делу.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:08
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