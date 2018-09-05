Зрители подозревают, что Ольга Бузова бросила «сыровара»

Ранее зрители обсуждали отношения Ольги Бузовой и Дениса Лебедева, владельцы сыроварни в Суздали, с которым звезда общалась и вне рамок реалити-шоу. Но последний пост Бузовой внес сомнения в ряды подписчиков, которые тут же предположили, что Ольга бросила своего «сыровара», так как вновь жалуется на свою личную жизнь.Фолловеры недоумевают, «чем плоха была жизнь с сыроваром» и удивляются, «разве он не сделал ее счастливой»., - рассуждают подписчики.