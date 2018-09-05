Зрители подозревают, что Ольга Бузова бросила «сыровара»
Личная жизнь Ольги Бузовой давно уже стала достоянием публики и скрупулезно изучается как доброжелателями так и хейтерами, а недавно пользователи предположили, что популярная ведущая «Дом-2» уже успела бросить своего «сыровара» - участника шоу «Замуж за Бузову».
Ранее зрители обсуждали отношения Ольги Бузовой и Дениса Лебедева, владельцы сыроварни в Суздали, с которым звезда общалась и вне рамок реалити-шоу. Но последний пост Бузовой внес сомнения в ряды подписчиков, которые тут же предположили, что Ольга бросила своего «сыровара», так как вновь жалуется на свою личную жизнь.
Фолловеры недоумевают, «чем плоха была жизнь с сыроваром» и удивляются, «разве он не сделал ее счастливой».
«Похоже, что Оля бросила своего сыровара…не того он поля ягода», «Бузову опять обидели? Или с сыроваром рассталась», «Оля, а как же сыровар? Он тебя не сделал счастливой?», «Сама не знает, чего хочет! Не нужен ей совсем мужик», - рассуждают подписчики.
Ранее зрители обсуждали отношения Ольги Бузовой и Дениса Лебедева, владельцы сыроварни в Суздали, с которым звезда общалась и вне рамок реалити-шоу. Но последний пост Бузовой внес сомнения в ряды подписчиков, которые тут же предположили, что Ольга бросила своего «сыровара», так как вновь жалуется на свою личную жизнь.
Фолловеры недоумевают, «чем плоха была жизнь с сыроваром» и удивляются, «разве он не сделал ее счастливой».
«Похоже, что Оля бросила своего сыровара…не того он поля ягода», «Бузову опять обидели? Или с сыроваром рассталась», «Оля, а как же сыровар? Он тебя не сделал счастливой?», «Сама не знает, чего хочет! Не нужен ей совсем мужик», - рассуждают подписчики.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:09