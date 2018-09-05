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Зрители подозревают, что Ольга Бузова бросила «сыровара»

Личная жизнь Ольги Бузовой давно уже стала достоянием публики и скрупулезно изучается как доброжелателями так и хейтерами, а недавно пользователи предположили, что популярная ведущая «Дом-2» уже успела бросить своего «сыровара» - участника шоу «Замуж за Бузову».

Зрители подозревают, что Ольга Бузова бросила «сыровара»


Ранее зрители обсуждали отношения Ольги Бузовой и Дениса Лебедева, владельцы сыроварни в Суздали, с которым звезда общалась и вне рамок реалити-шоу. Но последний пост Бузовой внес сомнения в ряды подписчиков, которые тут же предположили, что Ольга бросила своего «сыровара», так как вновь жалуется на свою личную жизнь.

Зрители подозревают, что Ольга Бузова бросила «сыровара»


Фолловеры недоумевают, «чем плоха была жизнь с сыроваром» и удивляются, «разве он не сделал ее счастливой».

Зрители подозревают, что Ольга Бузова бросила «сыровара»


«Похоже, что Оля бросила своего сыровара…не того он поля ягода», «Бузову опять обидели? Или с сыроваром рассталась», «Оля, а как же сыровар? Он тебя не сделал счастливой?», «Сама не знает, чего хочет! Не нужен ей совсем мужик», - рассуждают подписчики.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:09
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