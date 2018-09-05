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В Ставрополье рейсовый автобус столкнулся с грузовым

В Пятигорске в Ставрополье 5 сентября произошло ДТП, в котором поучаствовали: рейсовое автобусное такси и грузовик марки Газель. В результате происшествия, трое получили определенные травмы.

В Ставрополье рейсовый автобус столкнулся с грузовым


Водитель автобусного рейсового такси, как сообщают источники, не справился с управлением, вследствие чего было допущено удар с параллельно идущим грузовиком. По предварительным данным трое получили травмы определенного характера, в том числе двое из рейсового автобусного такси и один пассажир газели. Представители Пятигорского УГИБДД сообщают, что ДТП произошло приблизительно во 5:10 на 204 км. фед. трасы Кочубей – Минводы.

Известно, что рейсовый автобус направлялся из Баку в Краснодар. О конкретных повреждениях полученных людьми в ходе ДТП новых фактов не поступало, как и о состоянии других людей в рейсовом автобусном такси.

Более полная информация касательно ДТП на текущее время выясняется. Работа на месте ДТП осуществляется людьми из экстренной службы.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:51
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