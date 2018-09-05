"Настоящее представление": Максим Галкин показал реакцию Лизы и Гарри на органную музыку

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 4 Сен 2018 в 5:20 PDT

Юморист запечатлел на видео, как они всей семьёй посетили собор, где играла органная музыка. Музыкант под куполом исполнял композицию, а Гарри буквально с первых нот внимательно её слушал и наблюдал за инструментом исполнителя. При этом у Лизы на орган возникла противоположная реакция, заметив, что её снимают на камеру девочка начала кривляться, и быстро водить глазами из стороны в сторону.Данный видеоролик очень позабавил подписчиков, в комментариях они отметили, что наследник звёздной семьи растёт музыкальным мальчиком и наверняка свяжет свою жизнь с искусством. Также фанаты Максима Галкина буквально засыпали двойняшек комплиментами, расхваливая артистизм Лизы и одарённость Гарри.