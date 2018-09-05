Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов о ссоре с супругой: «Юля хочет, чтобы сын меня забыл»

«Ребенок в любом случае остается с мамой. Я хочу навещать его по мере возможности, как будет время. Однако до суда Юлия не дает мне этого делать. Я знаю, что она пишет в Инстаграме, что я не проявляю интереса к сыну, но это не так. Просто она заблокировала меня в Инстаграме, я не имею к ней никакого доступа. Она даже говорила, что хочет, чтобы сын меня забыл, а в исковом заявлении указала, что хочет, чтобы мы с сыном виделись максимум раз в неделю», - заявил Алексей Самсонов.

«Я должен был уехать за границу, билеты купил, поэтому попросил судью перенести заседание хотя бы на неделю. В итоге суд состоится только в конце сентября. Мы сейчас вообще не общаемся. У каждого своя жизнь, и объединяет нас только ребенок», - отметил Алексей Самсонов.

«В этой ситуации мне жаль только маленького Мирончика! Щаулина должна была раньше понимать, за кого она идет замуж! Самсонову всегда было все равно на то, как поживает его старший наследник, с этим ребенком будет та же история! Он только делает вид, что ему важно общаться с мальчиком, чуть позже он покажет всем свое истинное лицо!», - написала одна из поклонниц реалити-шоу «Дом-2» в Сети.

Ни для кого из преданных поклонников прославленного телепроекта «Дом-2» не является секретом то, что отношения бывших участников реалити Алексея Самсонова и Юлии Щаулиной никогда не были идеальными. Девушка то и дело жаловалась своим преданным поклонникам на то, что супруг постоянно ей изменяет, а несколько месяцев назад блондинка даже подумывала о том, чтобы официально развестись с мужчиной. Впрочем, окончательно расстаться парочка решила лишь недавно, а если быть точнее, в середине прошлого месяца.На сегодняшний день, как сообщают сами звезды телестройки «Дом-2», о примирении не может быть и речи. Тем не менее, вопрос, касающийся опеки над общим ребенком, Алексею и Юлии необходимо решить. У себя на страничке в социальной сети Instagram Щаулина не устает подчеркивать, что отец Мирона не желает общаться с ребенком, однако сам Самсонов слова еще законной жены отрицает.По словам Алексея Самсонова, поведение Юлии Щаулиной отрицательно сказывается на их общем ребенке, который нуждается во внимании и заботе обоих родителей. Также бывший участник скандального реалити-шоу «Дом-2» подметил, что официальный развод должен был состояться еще в конце прошедшего месяца, но по его инициативе судебное заседание перенесли на конец сентября.Огромнейшее количество преданных поклонников семейства Самсонова и Щаулиной до последнего надеялись, что парочка все-таки сможет помириться и сохранить семью. Однако, по всей видимости, о примирении бывших звезд «Дома-2» не может идти даже речи. Более того, некоторые пользователи Сети уверены, что и у Алексея, и у Юлии уже появились новые отношения.Так или иначе, по словам Алексея Самсонова, он готов бороться за то, чтобы ему разрешали видеться с сыном Мироном. На днях мальчику исполнилось полтора года. В честь такого важного события Юлия Щаулина решила устроить для своего единственного наследника праздник. Конечно же, что на торжество отца мальчика никто не пригласил.Общаясь с верными подписчиками бывшая участница «Дома-2» рассказала, что еще законный супруг даже не поздравил с таким событием своего же сына. Впрочем, поклонники семейства по-прежнему надеяться, что Юлия Щаулина и Алексей Самсонов все-таки смогут простить друг другу обиды и наладят отношения хотя бы ради общего наследника.