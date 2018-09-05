Новая версия Android автоматически уведомит разработчиков об ошибках в приложениях
Новая версия Android будет в автоматическом режиме отправлять сообщения об ошибках разработчикам приложений. Представители Google отметили, что данная функция будет присутствовать во всех смартфонах, за исключением Google Pixel.
Ввести отправку сообщений об ошибках было решено в рамках проекта Android Open Source Project. Также известно, что программа поддержки разработчиков затронет только новые приложения, выпущенные непосредственно для Android Pie. Перед отправкой сообщения операционная система будет запрашивать разрешение на действие у пользователя.
Для участия в программе поддержки разработчикам им придется зарегистрироваться на портале и при загрузке приложений поставить соответствующую отметку в Play Market. Сообщения об ошибках и багах будут приходить на личную почту девелоперов или на их аккаунт в Google.
Ввести отправку сообщений об ошибках было решено в рамках проекта Android Open Source Project. Также известно, что программа поддержки разработчиков затронет только новые приложения, выпущенные непосредственно для Android Pie. Перед отправкой сообщения операционная система будет запрашивать разрешение на действие у пользователя.
Для участия в программе поддержки разработчикам им придется зарегистрироваться на портале и при загрузке приложений поставить соответствующую отметку в Play Market. Сообщения об ошибках и багах будут приходить на личную почту девелоперов или на их аккаунт в Google.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:33