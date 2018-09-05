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Названа дата презентации премиального кроссовера DS 3 Crossback

Французы анонсировали дату презентации премиального кроссовера, название которого является пока засекреченным. Есть предположения, что авто получит имя - DS 3 Crossback.

Названа дата презентации премиального кроссовера DS 3 Crossback


СМИ раньше сообщали, что французские машиностроители работают над роскошным кроссовером DS. В Сети недавно появились патентные изображения версии DS 3 Crossback. Согласно предположениям, именно данное авто дебютирует через неделю. Глава DS накануне в своем блоге сообщил, что презентацию нового кросса проведут 13 сентября. Топ-менеджер умолчал подробности о транспортном средстве.

Из патентных изображений, появившихся в Сети, видно, что кроссовер DS 3 Crossback схож внешне с флагманским DS 7 Crossback. У новинки салон является несколько другим. Имеются слухи, что новое транспортное средство основано на модульном современном шасси CMP. На нём построят следующие версии Opel Corsa, а также Peugeot 208. Вероятно, по размерам версия DS 3 Crossback схожа с версиями MINI Countryman и Audi Q2.

Кроссовер DS 3 Crossback получит бензиновый силовой агрегат 1.2 серии PureTech, полностью электрифицированную версию и дизельный мотор BlueHDi 1.5.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:20
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