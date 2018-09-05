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WhatsApp получил функцию уведомлений о сообщениях

Мессенджер WhatsApp получил функцию уведомлений о сообщениях. Перед тем, как проинформировать пользователя о содержании нового письма, приложение будет сообщать о результатах проверки контента на безопасность.

WhatsApp получил функцию уведомлений о сообщениях


В настоящее время WhatsApp проводит бета-тестирование новой функции, ввиду чего она доступна только зарегистрированным на портале пользователям. Превью будет отображаться в виде анимации, демонстрирующей контент и результаты его проверки на наличие вредоносных ссылок, спама и вирусов. Также пользователи смогут пересылать сообщения без предварительного просмотра.

В первую очередь обновленный функционал появится на смартфонах от компании Apple с операционной системой iOS 10 и выше. Если в сообщении будет содержаться вредоносный контент, на экране появится сообщение SUSPICIOUS LINK с подсветкой адреса ссылки или файла. Удалить их также можно будет без прочтения.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:24
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