WhatsApp получил функцию уведомлений о сообщениях

В настоящее время WhatsApp проводит бета-тестирование новой функции, ввиду чего она доступна только зарегистрированным на портале пользователям. Превью будет отображаться в виде анимации, демонстрирующей контент и результаты его проверки на наличие вредоносных ссылок, спама и вирусов. Также пользователи смогут пересылать сообщения без предварительного просмотра.В первую очередь обновленный функционал появится на смартфонах от компании Apple с операционной системой iOS 10 и выше. Если в сообщении будет содержаться вредоносный контент, на экране появится сообщение SUSPICIOUS LINK с подсветкой адреса ссылки или файла. Удалить их также можно будет без прочтения.