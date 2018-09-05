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Учёные: Регулярный секс по любви делает людей более умными

Учёные из Австралии заявили, что регулярный секс по любви способствует улучшению мозговой активности, делая людей более умными. С этим утверждением уже согласились и специалисты из США, Канады и Великобритании.

Учёные: Регулярный секс по любви делает людей более умными


Группа учёных из австралийского университета в Вуллонгонге провела исследование, направленное на изучение влияния регулярного секса с постоянным партнёром на мозговую активность человека. Наблюдения за более 6 тыс. респондентов в возрасте старше 50 лет показали, что у испытуемых с сильной эмоциональной привязанностью к своему партнёру лучше развита память, внимание, а также наблюдается устойчивость к стрессам. Объясняют эксперты это тем, что во время регулярный секс с эмоциональной связью способствует росту числа клеток в гиппокампе, что позволяет лучше контролировать свои чувства и держать в порядке нервную систему.

С выводами австралийских учёных согласились и коллеги из других стран, которые неоднократно находили очевидные тому подтверждения в своих экспериментах.

 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 12:10
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