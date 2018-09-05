Учёные: Вокруг звезды вращается цепочка неизвестных объектов
Учёные заметили возле звезды цепочку вращающихся объектов неизвестного происхождения. Данное открытие астрономы совершили во время наблюдения за белым карликом.
Цепочка неизвестных объектов заинтересовала специалистов ещё в 2015 году. Объект меньше светила в 50 раз от Земли он расположен на расстоянии 570 световых лет. Учёные обратили внимание на то, что во время прохождения рядом небесных тел у структуры периодически падает яркость WD 1145+017.
При помощи мощных телескопов учёным удалось выяснить, что у объектов из цепочки имеются хвосты такие же, как у комет. По предположению специалистов, гравитационные силы звезды могли разрушить крупное тело, которое при столкновении с Юпитером распалось на куски. Также не исключено, что это может быть космический мусор неоднородной плотности, образующий пыльные облака, затемняющие объект.
Цепочка неизвестных объектов заинтересовала специалистов ещё в 2015 году. Объект меньше светила в 50 раз от Земли он расположен на расстоянии 570 световых лет. Учёные обратили внимание на то, что во время прохождения рядом небесных тел у структуры периодически падает яркость WD 1145+017.
При помощи мощных телескопов учёным удалось выяснить, что у объектов из цепочки имеются хвосты такие же, как у комет. По предположению специалистов, гравитационные силы звезды могли разрушить крупное тело, которое при столкновении с Юпитером распалось на куски. Также не исключено, что это может быть космический мусор неоднородной плотности, образующий пыльные облака, затемняющие объект.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 10:04