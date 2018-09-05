Учёные: Вокруг звезды вращается цепочка неизвестных объектов

Цепочка неизвестных объектов заинтересовала специалистов ещё в 2015 году. Объект меньше светила в 50 раз от Земли он расположен на расстоянии 570 световых лет. Учёные обратили внимание на то, что во время прохождения рядом небесных тел у структуры периодически падает яркость WD 1145+017.При помощи мощных телескопов учёным удалось выяснить, что у объектов из цепочки имеются хвосты такие же, как у комет. По предположению специалистов, гравитационные силы звезды могли разрушить крупное тело, которое при столкновении с Юпитером распалось на куски. Также не исключено, что это может быть космический мусор неоднородной плотности, образующий пыльные облака, затемняющие объект.