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"Флагман за 420 долларов": Xiaomi анонсировала продажи смартфона Pocophone F1 Armoured Edition

Компания Xiaomi анонсировала начало реализаций специального издания флагманской версии Pocophone F1 — Armoured Edition. Данный смартфон поступил в продажу на территории Индии 5 сентября.

"Флагман за 420 долларов": Xiaomi анонсировала продажи смартфона Pocophone F1 Armoured Edition


Стандартную версию Pocophone F1 выпустили сначала также в Индии, а потом в прочих государствах. Смартфон для индийского населения расценивается в 300 долларов. Это делает смартфон самым дешевой флагманской версией с Snapdragon 845. Вариация Armoured Edition с задней кевларовой панелью предлагается именно с ОЗУ на 8Гб и ПЗУ на 256 ГБ. Это является самой дорогой версией Pocophone F1. Данный смартфон расценивается в 419 долларов.

Xiaomi Pocophone F1 в Индии смог поставить своеобразный рекорд. В данном случае первую партию устройств на сумму 28 000 000 долларов смогли продать меньше чем за пять минут. Производителем отмечается, что это является самой крупной и быстрой продажей флагмана в истории на просторах онлайн-магазина Flipkart.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:24
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