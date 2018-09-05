"Флагман за 420 долларов": Xiaomi анонсировала продажи смартфона Pocophone F1 Armoured Edition

Стандартную версию Pocophone F1 выпустили сначала также в Индии, а потом в прочих государствах. Смартфон для индийского населения расценивается в 300 долларов. Это делает смартфон самым дешевой флагманской версией с Snapdragon 845. Вариация Armoured Edition с задней кевларовой панелью предлагается именно с ОЗУ на 8Гб и ПЗУ на 256 ГБ. Это является самой дорогой версией Pocophone F1. Данный смартфон расценивается в 419 долларов.Xiaomi Pocophone F1 в Индии смог поставить своеобразный рекорд. В данном случае первую партию устройств на сумму 28 000 000 долларов смогли продать меньше чем за пять минут. Производителем отмечается, что это является самой крупной и быстрой продажей флагмана в истории на просторах онлайн-магазина Flipkart.